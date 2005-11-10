Milan, Hutchinson: "Contento di aver segnato, ho avuto tante opportunità"
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Matteo Selli
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Oggi alle 23:38Serie A
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25.10.2026 23:38Serie A
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Le parole del centrocampista del Milan Omari Hutchinson al termine della sfida contro l'Udinese. Ecco le sue parole a DAZN:
"Maglia? Non ha molta importanza, sono più importanti i gol. Sono un'ispirazione per loro. Ho avuto tante opportunità di tirare in partita, sono contento di aver segnato. Pallone d'oro? Kane o Mbappe".
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