Milan, Hutchinson: "Contento di aver segnato, ho avuto tante opportunità"

Le parole del centrocampista del Milan Omari Hutchinson al termine della sfida contro l'Udinese. Ecco le sue parole a DAZN:

"Maglia? Non ha molta importanza, sono più importanti i gol. Sono un'ispirazione per loro. Ho avuto tante opportunità di tirare in partita, sono contento di aver segnato. Pallone d'oro? Kane o Mbappe".