Milan, Ibra proverà ad anticipare i tempi: l'obiettivo è recuperare per il Lecce alla "prima" in A

Contro la Juventus in Coppa Italia non ci sarà: non solo per l'infortunio ma anche e soprattutto per la squalifica che deve scontare, ma Zlatan Ibrahimovic non vuole saltare altre partite e La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla della possibilità che lo svedese possa tornare in campo già contro il Lecce alla ripresa dei rossoneri in Serie A. 22 giugno data cerchiata di rosso sul calendario dunque, con la sfida con la Roma del 28 come possibile alternativa, prima dei due big match contro Lazio e Juve tra il 4 e il 7 luglio.