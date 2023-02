Milan, Ibrahimovic: "De Keteleare? Anche io ho sofferto quando ho lasciato il mio Paese"

Intervistato da Sky Sport al termine di Milan-Atalanta 2-0, l’attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic analizza così il momento suo e della squadra: “Ho vissuto quest’anno con grande sofferenza, sono fuori da un anno e due mesi. Non mi sentivo bene e non potevo fare quello che volevo fare, sono andato avanti con sofferenza per aiutare la squadra ma in realtà non stavo bene. Oggi posso dire che sto bene e che posso dare quello che posso dare alla squadra. Poi ovviamente più si gioca, più si fanno allenamenti e più si migliora”.

Quali sono i suoi obiettivi?

“Aiutare la squadra in tutti i modi, fare quello che devo fare per aiutare ed esserci. Voglio essere presente quando serve al mister e alla squadra, poi è ovvio che le cose cambiano tra 30 e 41 anni, ma mi sento come Jokic in NBA”.

Ritiene di essere importante ma anche tanto ingombrante?

“Mi sento importante, ho grande responsabilità. E poi con questa squadra ho iniziato un’avventura portandola dove siamo oggi. Ovvio che quando non ci sono soffro a stare fuori e forse alla squadra manca un po’ della mia pressione. Io ho fatto di tutto per recuperare, ma nelle ultime settimane ho visto bene la squadra. Dobbiamo fare di più e fare bene. Poi nel campionato capitano dei momenti giù, il mister ha cambiato un po’ sistema. Mi sembra che siamo tutti disponibili, mancano forse un paio di giocatori”.

De Keteleare?

“L’ho visto bene. Rivedo me stesso in lui, quando ho fatto il primo passo da professionista fuori dal mio Paese non è stato facile. Per lui è difficile essere lontano dal suo Paese e dalla sua famiglia. Tutti gli stanno dando una mano, poi appena si sblocca non si fermerà più. Deve solo sbloccarsi e fare quello che il mister vuole da lui”.

Il Napoli è una delle squadre più forti che ha visto?

“Sta facendo bene, non è un segreto. È un momento importante, tutta ls squadra sta facendo bene senza guardare ai singoli. Hanno un allenatore forte che non ha ancora vinto lo Scudetto e quest’anno mi sembra che tutto vada nella loro direzione”.