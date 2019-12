Zlatan Ibrahimovic non riuscirà ad essere presente alla ripresa degli allenamenti del Milan in programma dopodomani, il 30 dicembre. Ibra infatti è ancora in Svezia, a casa sua, dove sta sbrigando le ultime pratiche per il trasloco in Italia e potrebbe arrivare il giorno prima delle visite mediche, ovvero l'1 gennaio.

Quale numero? Adesso in casa Milan si cerca di capire quale sarà il numero scelto dallo svedese: la 9 e l'11, i suoi numeri, sono già presi da Piatek e Borini e anche una loro cessione non libererebbe le maglie (se già utilizzati in campionato non possono essere presi da altri giocatori). La numero 1 è una suggestione, la 21 una possibilità anche se non la prima scelta.