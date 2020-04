Milan, il centrocampo è da rifondare: solo Bennacer è certo di restare in rossonero

Il centrocampo del Milan dovrà essere completamente rifondato nel corso della prossima estate. L'unico giocatore certo di restare e da cui i rossoneri ripartiranno, è Ismael Bennacer, che però rischia di essere l'unico confermato. Biglia e Bonaventura andranno in scadenza di contratto e il club non ha intenzione di rinnovare i loro accordi. Kessie in caso di offerta all'altezza, potrebbe partire. Krunic è sparito dopo essersi fratturato un piede. Paquetà vuole cambiare aria da tempo e il giovane Saelemaekers tornerà all'Anderlecht per fine prestito. Reparto finito, servirà più di un intervento per riportarlo all'altezza delle ambizioni milaniste. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.