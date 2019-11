Milan, in calo le quotazioni di Kessie. Le sirene inglesi si fanno sentire

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ibrahimovic, ma non solo. Il Milan a gennaio si rinforzerà pure in altre zone del campo, anche se molto sulla tipologia degli investimenti passerà dalla classifica della squadra di Pioli e dalle eventuali cessioni. Su tutte - sottolinea Tuttosport - quella di Kessie, oggi in ribasso nelle quotazioni del tecnico e corteggiato da alcuni club inglesi, in particolare il West Ham (in estate era il Wolverhampton che però ora non pare più essere interessato). Ma anche Rodriguez (Everton? Ritorno in Bundesliga?), Calabria (Siviglia?) e Borini (Fiorentina) sono sul piede di partenza, mentre non è chiaro il futuro di Piatek.