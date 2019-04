Milan, in ribasso le quotazioni di Biglia: club concentrato su Bakayoko

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rinnovo sì, rinnovo no: Lucas Biglia e il Milan, storia da scrivere. Mentre il suo agente è in Italia e nei prossimi giorni incontrerà Leonardo, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport le intenzioni dei rossoneri sembrano abbastanza definite. Nonostante l'apprezzamento per il giocatore, e il fatto che in estate partiranno con certezza sia Mauri che Montolivo, il Milan non ha intenzione di svenarsi per prolungare il contratto in scadenza fino al 2020. Sarebbe pronto a farlo, ma a cifre più basse e con allungamento di una stagione, al massimo due. I motivi? Al netto delle sirene estere per l'ex Lazio, il Milan è concentrato su Tiemoué Bakayoko. Riscattare il centrocampista in prestito dal Chelsea è un'operazione considerata in questo momento prioritaria, ma ha i suoi costi: 35 milioni ai Blues (se non ci saranno sconti), più un contratto da 6-7 milioni di euro all'anno. Più che su Biglia, è su questa operazione che il Milan intende in questo momento concentrare i propri sforzi economici.