Milan, infortunio per Gabbia. Amorim: "Ho percepito anch'io il dolore che ha provato"
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Gaetano Mocciaro
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11.10.2026 22:22Serie A
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Preoccupazione per le condizioni di Matteo Gabbia. Il difensore del Milan ha lasciato il campo dopo 20 minuti in barella, a seguito di un problema rimediato dopo un tentativo non andato a buon fine di contrastare Laurienté.
"Non so ancora la gravità dell'infortunio. È chiaro che Gabbia sia fondamentale per questo gruppo. Un infortunio del genere fa male, ho percepito anch'io il dolore che ha provato e c'è tanta tristezza da parte mia".
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