Milan, inizia la settimana decisiva per il rinnovo di Ibrahimovic

Dopo Milan-Cagliari, ultima partita di campionato, i rossoneri si sono messi in contatto con Mino Raiola e i legati di Zlatan Ibrahimovic per provare a rinnovare il contratto all’attaccante. Le sensazioni sono positive, il giocatore vuole rimanere ma bisogna ancora trovare la quadra sui bonus. Ricordiamo che la richiesta iniziale dello svedese era di 6 milioni di euro netti all’anno, mentre l’offerta dei rossoneri sui 4,5 – 5 milioni ma con un corposo numero di bonus individuali e di squadra. E dopo una settimana di contatti e telefonate, questa può essere quella decisiva per l’annuncio. Nel frattempo Ibrahimovic è in vacanza in barca con la famiglia e attende una chiamata decisiva. Solo quando tutto sarà pronto l’attaccante si recherà in sede per apporre la firma sul rinnovo annuale.

Oggi si vedranno a Casa Milan anche Frederic Massara e Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino per trovare l’intesa economica su Ricardo Rodriguez. L’esterno svizzero piace tanto a Marco Giampaolo ma i granata chiedono uno sconto rispetto alla richiesta iniziale dei rossoneri, ovvero 5 milioni di euro. Successivamente ci sarà un incontro con l’agente del terzino. Doppio appuntamento per provare a chiudere Rodriguez al Toro. Nei dialoghi ci sarà pure Rade Krunic, oggetto dei desideri dei granata, ma in questo caso i rossoneri per cederlo vorrebbero la cifra intera, ovvero 8-9 milioni di euro, anche perché successivamente dovranno trovare un sostituto.