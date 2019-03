Milan, Kessié potrebbe essere sacrificato per riscattare Bakayoko

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Franck Kessié ha tanti estimatori in giro per l'Europa, soprattutto in Inghilterra dove diversi club sono interessati: secondo Tuttosport, il centrocampista ivoriano potrebbe essere sacrificato sul mercato (viene valutato 35-40 milioni di euro) per incassare i soldi necessari per riscattare Tiemoué Bakayoko dal Chelsea. Il diritto di riscatto è fissato a 38 milioni di euro.