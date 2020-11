Milan, Kjaer al 45': "Con un altro gol sarebbe stato il primo tempo perfetto"

All'intervallo del match tra Milan e Fiorentina, che vede i rossoneri in vantaggio per due reti a zero, Simon Kjaer ha parlato così ai microfoni di DAZN: "Siamo messi bene in campo, sia difensivamente che offensivamente. Con un altro gol sarebbe stato il primo tempo perfetto, ma siamo messi bene e dobbiamo continuare così. Si vince da squadra: dobbiamo soffrire, ma sappiamo che se faremo bene il nostro lavoro avremo parecchi spazi".