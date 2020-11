Milan, Kjaer: "Romagnoli non si può discutere. Presto lo rivedrete al top"

vedi letture

Intervistato in esclusiva da La Gazzetta dello Sport, Simon Kjaer ha parlato anche della coesistenza in difesa con Romagnoli: "È un grande difensore, non si può discutere come fa qualcuno: dopo un lungo infortunio è normale soffrire un po'. Ale tira dritto e si allena bene: presto lo rivedrete al top". Nel Milan del futuro, però, potrà avere spazio anche il giovane Gabbia: "Senza dubbio. Io e Matteo parliamo tanto, mi ricorda me da giovane: ha voglia di imparare, ascolta".

Il danese spiega così la scelta di cercare la palla lunga su Ibrahimovic, quando ne ha l'opportunità: "Lanciare mi piace fin da quando ero ragazzino. Poi ovvio, se davanti hai Ibra hai più possibilità di riuscita. Se giochi sempre corto diventi prevedibile, con la verticalità induci i marcatori avversari all'errore, crei spazio per chi si inserisce: essendo un difensore lo so bene, e quando ho la palla provo a leggere le situazioni e a servire Ibra".