© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l'affare Piatek tra Genoa e Milan potrebbe risolversi senza ulteriori scambi di calciatori. Fallita la trattativa per Bertolacci e con José Mauri che non viene considerato 'valido' per completare l'affare, Preziosi ha chiesto il portiere Plizzari che però Leonardo ha blindato in rossonero. Per questo motivo, si potrebbe chiudere con un esborso milanista interamente cash di 37-38 milioni di euro, con il Genoa pronto a dare il via libera proprio grazie ad un aumento della parte fissa offerta dai dirigenti del club di Elliott.