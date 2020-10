Milan, l'obiettivo principale è il rinnovo di Donnarumma: si continua a trattare

vedi letture

In casa Milan si continua a lavorare per il rinnovo di Gigio Donnarumma. Come riferisce questa mattina il Corriere della Sera, i colloqui tra i dirigenti del Milan e l'agente del giocatore, Mino Raiola, sono iniziati ormai da tempo, ma per il momento non sono stati fatti passi in avanti significativi. La volontà di Gigio è nota a tutti, cioè restare in rossonero, ma servirà ancora un po' di tempo per arrivare ad un accordoù. In questo momento storico, condizionato pesantemente dalla crisi dovuta al Covid-19, per nessuna società sarebbe facile assicurare ad un giocatore uno stipendio che si aggiri intorno ai 10 milioni di euro. Maldini e Massara stanno per questo motivo lavorando ad una bozza di contratto sulla base di sei milioni fissi, a cui si aggiungeranno poi dei bonus importanti. Gigio, così come tutti i tifosi milanisti, attende novità e in cuor suo spera di poter disputare le prime partite di Champions League della sua carriera con la maglia del Milan.