TMW Milan, la querelle Sporting-Lille non coinvolge Leao. Il Barça non può pagarlo, PSG tiepido

vedi letture

La querelle fra Sporting e Lille non coinvolgerà Rafael Leao. È quello che TMW ha potuto appurare da fonti vicine al giocatore, che spiegano come il procedimento sia una situazione già conosciuta nel corso degli ultimi mesi, ancora prima del rinnovo dell'attaccante milanista dello scorso anno. È un qualcosa che riguarda solamente i due club, quindi anche il Milan è estraneo a queste dinamiche. Il risarcimento verte sullo specifico utilizzo di Leao in quel periodo storico da parte dei francesi, dopo che il portoghese si era svincolato unilateralmente dallo Sporting in maniera giudicata poi ingiusta. Di più, nel momento della firma del contratto con il Milan - e dell'indennizzo pagato al Lille per girarlo poi ai portoghesi - è stata richiesta una manleva proprio al Lille in caso di ulteriori sviluppi imprevedibili di questo caso. Insomma, Leao non ha nessun problema giudiziario in questo momento.

E sul mercato? Sono di oggi le indiscrezioni che lo vogliono al Barcellona come obiettivo strategico, ma la realtà è che attualmente c'è solo la clausola di risoluzione come punto di riferimento per chi lo vuole: 175 milioni di euro. Una cifra impossibile per i blaugrana, che stanno ricostruendo dopo anni di spese folli pagate con l'arrivo del Covid e che hanno portato a molte limitazioni.

La realtà è che il Milan potrebbe pure pensare di cederlo a meno, ma il margine di gioco non è poi molto: 150 milioni. In questo momento il PSG non è interessato, nonostante fonti interne al club francese sappiano che il rinnovo di Mbappé è più che mai lontano e che Leao è uno dei sostituti ideali. Insomma, per ora il destino del portoghese è quello di rimanere al Milan. E lui, riconoscente ai rossoneri che lo hanno aiutato nei suoi guai giudiziari, non è per nulla scontento.