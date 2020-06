Milan, Li Yonghong attacca Scaroni: "Ha agito in evidente conflitto di interessi"

Li Yonghong torna a parlare. E lancia pesanti accuse nei confronti di Paolo Scaroni, attuale presidente del Milan. L’ex numero uno dei rossoneri, intervistato da Forbes, racconta così la trattativa per l’acquisto del Diavolo: “È stato un periodo esasperante. Scaroni era cordiale, parlava bene e sembrava conoscere tutti in Italia, specialmente a Milano. All’epoca, era un componente del board e oggi è presidente. Non sono sicuro che Rothschild (l’advisor dell’affare, di cui Scaroni è vicepresidente, ndr) fosse pienamente a conoscenza di quel che stava portando avanti dietro le quinte e se abbia usato qualsiasi informazione dall’interno per un beneficio suo o di Elliott. Guardandomi indietro, è impossibile ignorare il ruolo di Scaroni in tutto quello che è successo. Il conflitto di evidenti non potrebbe essere più evidente”.