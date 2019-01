Milan, "Mister non mi convochi". Gattuso subisce la scelta di Higuain

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Corriere della Sera di questa mattina svela un retroscena a proposito della mancata convocazione da parte di Rino Gattuso di Gonzalo Higuain in vista della sfida di oggi contro il Genoa. Sabato, a fine allenamento, il tecnico rossonero ha convocato il Pipita nel proprio ufficio proprio per parlare della partita di oggi e del suo futuro ormai lontano da Milanello con l'argentino che non ha usato mezzi termini: "Non mi convochi, io non me la sento". L'allenatore era inferocito, perché lo ha difeso per mesi e si aspettava un addio più professionale. Soprattutto si aspettava di poter decidere liberamente se convocarlo o meno e con ogni probabilità lo avrebbe lasciato comunque a casa per non coinvolgere il resto della squadra in questo addio doloroso. Invece ha dovuto 'subire' anche questa ultima decisione.