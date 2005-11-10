Milan, Moreira: "Destra o sinistra per me cambia poco, Ramos tornerà a segnare"
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Marco Pieracci
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Oggi alle 17:41Serie A
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11.10.2026 17:41Serie A
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Nel prepartita di Sassuolo-Milan ai microfoni di DAZN è intervenuto il centrocampista rossonero Diego Moreira: "Giocare a sinistra mi agevola ma posso farlo anche a destra e spero di segnare ancora. Per me cambia poco".
Cosa chiede Amorim per far sbloccare Ramos?
"Sono felice per lui che ha segnato con il Portogallo durante la sosta, fa un lavoro straordinario per la squadra e il gol arriverà anche nel Milan".
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