© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marco Giampaolo e il Milan si dicono addio. Anzi, si diranno, a un certo punto. Il Corriere dello Sport fa il punto: le possibilità che il tecnico resti alla guida dei rossoneri sono sostanzialmente pari a zero, anche se nessuna comunicazione ufficiale in tal senso è arrivato.

Possibile comunicato nel pomeriggio. Per questioni di correttezza nei confronti del proprio allenatore, scrive il quotidiano romano, nel pomeriggio il Milan potrebbe però diramare una nota stampa per ufficializzare l'esonero del tecnico abruzzese. Delegittimato già dalla mancata smentita delle voci sul suo conto, e attualmente in attesa nella sua casa di Gallarate.