Milan, nuova ipotesi per l'anno prossimo: Rangnick direttore tecnico e Pioli allenatore

Con l'andamento delle ultime gare il Milan s'è rilanciato e Stefano Pioli ha fatto capire al club di poterci stare sulla panchina rossonera, anche l'anno prossimo. Secondo il Corriere della Sera, l'ipotesi è ancora possibile in quanto l'inattesa svolta avrebbe potuto cambiare i piani del club meneghino. Il prescelto per il futuro è Ralf Rangnick e arriverà, su questo non ci sono dubbi, ma forse almeno all'inizio con un altro ruolo.

Nuova ipotesi. Citando fonti vicine alla società di via Aldo Rossi, il quotidiano spiega che si starebbe pensando ad una soluzione alternativa: Pioli allenatore, Rangnick direttore tecnico. Le quotazioni di una permanenza del tecnico ex Fiorentina, dunque, sono in rialza. Questo scenario era stato scartato fino a poche settimane fa, ma adesso starebbe prendendo corpo.