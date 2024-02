Milan, per giugno si continua a pensare a Kelly. Serve trovare la quadra sul contratto

Il Milan continua a seguire con interesse Lloyd Kelly del Bournemouth: i rossoneri ci hanno provato a gennaio ma la società inglese non ha voluto lasciar partire il suo centrale a stagione in corso, a costo di perderlo a parametro zero. Infatti le operazioni di rinnovo vanno a rilento e diverse società puntano Kelly, precisa oggi il Corriere dello Sport.

Il Milan lo vorrebbe prendere a giugno, in modo da risparmiare sul cartellino, ma deve trovare ancora un accordo economico con il centrale classe 1998 e il suo entourage. Il Milan si è mosso mandando più volte emissari in Premier League per osservarlo dal vivo, in modo da avere una corsia preferenziale in fase di trattativa. Ad oggi non c’è ancora accordo ma si sta lavorando per trovare la quadra sulle cifre.

Kelly potrebbe essere utile per migliorare il reparto dei difensori centrali, specialmente se Kjaer a fine anno dovesse concludere l’esperienza al Milan per la fine del contratto. L'inglese in stagione ha disputato 12 partite di Premier League, una di FA Cup, con gol, e una anche in Carabao Cup. Dopo un'assenza di oltre un mese a dicembre nel mese di gennaio Kelly è tornato titolare disputato le tre gare giocate dal Bournemouth da terzino sinistro.