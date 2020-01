© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Novità e ipotesi di mercato per il Milan: secondo l'edizione di Repubblica, ci sarebbe l'idea sul tavolo di uno scambio tra Milan e Udinese tra Rodrigo De Paul e Krzysztof Piatek. Ieri l'agente del'argentino era in sede, tra le tante ipotesi al vaglio dei rossoneri c'è anche questa. Intanto Piatek piace al Manchester United che però non vuol pagare i 35 milioni chiesti dal Milan.