Il Milan segna poco, l'approdo di Zlatan Ibrahimovic potrebbe risolvere anche questo problema. Una questione non taciuta da Stefano Pioli, che ne parla a La Gazzetta dello Sport: "Abbiamo chiaramente un problema del gol. Però non penso che possa essere riconducibile solamente alla figura del centravanti. Dobbiamo diventare una squadra più concreta. È impensabile creare dieci occasioni da gol nitide e non vincere le partite. Stiamo andando al tiro con tutti i giocatori offensivi, i centrocampisti, i difensori. Basta pensare a Hernandez, che ha già fatto quattro gol. Tutti i giocatori che vanno alla conclusione devono pensare che quel pallone è decisivo per la vittoria".