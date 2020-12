Milan, Pioli: "Siamo solo a metà della salita. Abbiamo centrato tutti gli obiettivi"

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, nella sua intervista a Sky Sport, ha parlato anche della strada intrapresa dai rossoneri e dei prossimi obiettivi: "Pensare di fare nove mesi così diventa difficile ma ci abbiamo creduto e ci siamo conquistati i risultati. Per arrivare all'obiettivo che ci siamo costruiti abbiamo sempre guardato la classifica del 2020. Quello di arrivare in testa è stato il punto che ci siamo prefissati. Abbiamo centrato tutti gli obiettivi nella prima parte di questa stagione, in Europa e in Serie A. Dobbiamo dimostrare tanto, siamo a metà della salita. Dobbiamo continuare a pensare partita per partita, cercando di crescere e giocare sempre meglio. L'obiettivo è sempre quello di segnare un gol in più degli altri. Ci impegniamo tanto, siamo un gruppo giovane e spero che possa durare tutto a lungo".