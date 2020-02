vedi letture

Milan, Pioli su Bennacer: "Sta crescendo ma tiene ancora troppo la palla"

Durante la conferenza stampa postpartita Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato anche del percorso di crescita intrapreso da Ismael Bennacer: "Sta facendo bene e sta crescendo. Secondo me porta troppo palla in certe situazioni, ma sta crescendo. E' un giocatore di ottimo temperamento. Non credo che prenda ammonizioni perché gli altri non lavorano. Stiamo lavorando bene in fase difensiva. La sua generosità ogni tanto lo porta ad essere meno lucido. E' una crescita che arriverà, perché è un ragazzo voglioso e convinto di voler arrivare. Per giocare lì bisogna giocare più semplice, toccando meno palla".