Milan, primo allenamento per Musah: "Eccitato di tornare in campo con la mia nuova squadra"

Primo allenamento con il Milan e primi sorrisi per Yunus Musah, nuovo acquisto dei rossoneri che lo hanno prelevato dal Valencia per rinforzare il centrocampo. Il calciatore ha postato infatti una foto che lo ritrae sul campo di Milanello su Instagram ed ha commentato così: "Eccitato di tornare in campo con la mia nuova squadra".