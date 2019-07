Milan, prosegue il pressing per Demiral. La Juve può aprire alla cessione

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan resta alla ricerca di un innesto importante per la nuova difesa di Giampaolo, col nome di Merih Demiral sempre in cima alla lista dei nomi graditi. In questo senso - riporta Sky Sport - ci sono da registrare nelle ultime ore altri contatti con la Juventus, con lo stesso club bianconero che avrebbe concesso qualche apertura per discutere del trasferimento ma senza dare ancora il via libera alla cessione.