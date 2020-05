Milan, proseguono gli allenamenti in attesa di Krunic e Kessie

Allenamento sotto la pioggia per il Milan nella giornata di ieri, con i due gruppi che hanno svolto esercitazioni al mattino in modo individuale sui tre campi del centro sportivo rossonero. Secondo giornata a Milanello per Zlatan Ibrahimovic che ha approfittato dell’assenza del resto dei compagni al pomeriggio per lavorare in solitaria, in quanto sta trascorrendo i 14 giorni di quarantena e non può entrare in contatto con nessuno. Ibra non vuole perdere il lavoro svolto in questi mesi con l’Hammarby e così ieri in maniera blanda nel pomeriggio ha effettuato qualche esercizio. Sempre nel pomeriggio si sono rivisti a Milanello altre tre giocatori: Bennacer, Conti e Calabria, gli ultimi ad aver superato i test sierologici. Mancano all’appello Krunic e Kessie, quest’ultimo ancora bloccato in Costa d’Avorio. Ieri anche Paolo Maldini e Frederic Massara sono stati al centro sportivo per osservare l’allenamento e mostrare vicinanza al tecnico Stefano Pioli e alla squadra.

Il programma a Milanello prevede una riatletizzazione con lavoro atletico, di forza e, se possibile, verranno svolti anche esercizi con il pallone. Mentre gli esercizi in palestra al momento sono esclusi per ragioni di sicurezza. La sanificazione è già avvenuta e quando entreranno i giocatori dovranno seguire tutti delle regole rigide nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria imposte dal governo.

Il club attraverso una nota nei giorni scorsi ha comunicato che, sulla base dei test medici sin qui effettuati sui giocatori della Prima Squadra e lo staff presenti a Milano, non vi è stato riscontro di casi positivi da Covid-19. La squadra sarà costantemente monitorata all’ingresso del centro di Carnago ogni giorni, infatti solo in pochi possono accedere a Milanello, tra cui il medico sociale Mazzoni, fisioterapisti e alcuni preparatori atletici. L’entrata è vietata per molti altri dipendenti che resteranno a casa in modalità smart working.

Il Milan lavorerà solo ed esclusivamente nella propria struttura senza appoggiarsi ad hotel esterni come avviene in altre società, poiché all’interno di Milanello ci sono comfort di ogni genere per i giocatori. Camere con docce interne, palestre, sei campi da calcio, ristorante, bar e sala conferenza.