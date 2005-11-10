Il Milan raddoppia con l'Atalanta a due minuti dal duplice fischio: altro gol di Rabiot
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Pierpaolo Matrone
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18.10.2026 18:44Serie A
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A due minuti dalla fine del primo tempo il Milan si porta sul 2-0 contro l'Atalanta a San Siro grazie ad Adrien Rabiot. Moreira imbecca il francese nel mezzo spazio di sinistra. Rabiot finta il mancino, si porta il pallone sul destro e trafigge Carnesecchi sul primo palo. Terzo gol di fila per l'ex Juventus, quarto in questa stagione.
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