Milan, Rangnick chiede carta bianca: per il sì servono gli addii di Maldini e Ibra

Ralf Rangnick non solo non ha smentito la possibilità di diventare il nuovo tecnico del Milan, ma ha anche tracciato la strada che potrebbe portarlo alla guida del club. "Non mi interessano gli aspetti finanziari, si tratta di avere una certa influenza, che non significa potere" una frase che a gran voce chiede carta bianca, levando spazio alla conferma del dt Paolo Maldini oltre che a Zlatan Ibrahimovic ovviamente. Solo con il via libera di Elliott e dunque di Gazidis al poter influenzare il calciomercato e i metodi di lavoro, si arriverà al matrimonio col tedesco. Altrimenti si apriranno altri scenari che però al momento appaiono decisamente in secondo piano nei pensieri dei rossoneri. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.