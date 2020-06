Milan, Romagnoli nel mirino del Liverpool. Possibile scambio con Naby Keita

vedi letture

Alessio Romagnoli del mirino del Liverpool. Come si legge sulle pagine di Tuttosport infatti, Jurgen Klopp avrebbe scelto il centrale rossonero per affiancare Virgil Van Djik. Il Liverpool sarebbe disposto a mettere sul piatto della bilancia, per arrivare a un clamoroso scambio, Naby Keita, classe 1995, quindi coetaneo di Romagnoli, centrocampista guineano ex Salisburgo e Lipsia, scoperto, due squadre targate Red Bull, e lanciato da Ralf Rangnick.