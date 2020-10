Milan, salgono a ventitre i risultati utili consecutivi. E le vittorie sono diciotto

vedi letture

Un Milan inarrestabile quello visto in questo avvio di stagione. Da ormai 12 gare la formazione di Stefano Pioli sta segnando almeno due gol a gara, è stata la prima in Europa a mandare a segno tre classe '99 ma non ferma qui i record centrati: questa sera, infatti, la vittoria sullo Sparta Praga nel match di Europa League, che è valsa il primato nel Girone H, è stato il ventitreesimo risultato utile consecutivo.

Di questi 23, ben 18 le vittorie, unite a cinque pareggi.

Se si conta poi solo la stagione attuale, in dieci match disputati si contano addirittura nove vittorie e un solo pari.