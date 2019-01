Milan, Sensi resta un obiettivo. Ma il Sassuolo non molla

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Milan è sempre alla ricerca di un centrocampista per rinforzare la rosa a disposizione di mister Gattuso e far fronte ai tanti infortunati. Come riporta Tuttosport, nonostante la chiusura del Sassuolo, i rossoneri sono sempre interessati a Stefano Sensi. Il giovane centrocampista ha le caratteristiche che servono alla mediana del Milan, ma la società neroverde non lo lascerà partire così facilmente.