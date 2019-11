© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sirene dalla Spagna per Davide Calabria. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il terzino potrebbe lasciare il Milan a gennaio, con i rossoneri che farebbero una plusvalenza pura, dato che il giocatore è un prodotto del vivaio del club. Il terzino destro non sta convincendo in questa stagione e proprio per questo motivo il suo addio sarebbe quasi indolore.