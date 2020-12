Milan, Simakan dice sì e sbaraglia la concorrenza ma manca l'accordo con lo Strasburgo

Il Milan lavora per trovare l'accordo con lo Strasburgo per Mohamed Simakan. Il calciatore francese ha superato Kabak e Lovato nella lista degli obiettivi rossoneri e Maldini, che non ha mai smesso di tenere rapporti amichevoli con il club transalpino, è pronto per tornare alla carica. Se a ottobre 12 milioni non bastarono per acquistare il cartellino del calciatore, visto il momento che sta attraversando lo Strasburgo in campionato, è possibile che a gennaio la cifra venga ritenuta giusta per la sua eventuale partenza. Il giocatore ha già detto sì e non è poco, ma l'accordo tra società ancora non è vicino. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.