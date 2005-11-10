Milan, solo tre spezzoni per Hutchinson: il giamaicano per ora è un oggetto misterioso

È decisamente troppo presto per esprimere giudizi definitivi ma i pochi minuti che ha avuto a disposizione fanno sorgere qualche interrogativo. Omari Hutchinson è arrivato in un ambiente complesso come quello del Milan e ha bisogno di tempo per adattarsi ai nuovi ritmi e alle richieste di Rúben Amorim. Nonostante questa premessa, le prime uscite del classe 2003 hanno inevitabilmente acceso il dibattito.

Nelle sue tre apparizioni ufficiali, sottolinea MilanNews, Hutchinson è stato schierato prevalentemente sulla corsia destra d'attacco, ma senza lasciare il segno. I 45 minuti disputati nella sconfitta interna contro il Benfica in Europa League non sono stati positivi, mentre nel finale delle sfide con Lazio e Sassuolo il suo ingresso non è riuscito a cambiare l'inerzia della gara. Il primo nodo riguarda proprio la sua collocazione tattica: da esterno destro il giocatore non sembra aver mostrato lo spunto e la velocità necessari per saltare l'uomo con continuità, caratteristiche fondamentali nel sistema di Amorim. Per questo resta aperta la domanda su quale possa essere la posizione ideale per valorizzarne le qualità.

Anche l'impatto avuto al Mapei Stadium ha lasciato più di una perplessità. L'allenatore portoghese gli ha concesso spazio nel finale nella speranza di aggiungere imprevedibilità all'attacco rossonero, ma Hutchinson è apparso timido nelle giocate, senza riuscire a creare superiorità numerica o a tentare con convinzione l'uno contro uno. Nessuna bocciatura, dunque, ma il Milan si aspetta una crescita rapida. Per conquistare spazio nelle rotazioni serviranno maggiore personalità, coraggio nelle giocate e un inserimento tattico che gli consenta di esprimere tutto il proprio potenziale.