© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni di Brabants Dagblad, parla Arnaut Danjuma Groeneveld, attaccante del '97 del Club Bruges seguito dal Milan. "E' uno dei più importanti club del mondo e da calciatore è normale che sia affascinato dall'ipotesi di vestire il rossonero. Non so se le società si stiano parlando, io gioco al Bruge e penso solo a questa società. Il presidente sa come la penso, però, conosce il mio punto di vista".