© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere dello Sport in edicola fa il punto su Patrick Cutrone, attaccante del Milan che dovrà decidere se restare in rossonero per giocarsi le sue chances oppure se cambiare casacca entro il 2 settembre. Possibile un colloquio a breve, secondo il quotidiano che ricorda il summit tra l'agente del ragazzo - Donato Orgnoni - e Paolo Maldini di quasi un mese fa nella sede milanista, così da capire quale sia la soluzione migliore per il calciatore.

Nessuno è intoccabile - Per questo il Milan potrebbe valutare eventuali offerte di 25-30 milioni di euro. Fiorentina e Torino hanno sondato il terreno senza avviare una trattativa vera e propria, come all'estero ha fatto il Borussia Dortmund. Intanto giovedì Cutrone si metterà a disposizione di Marco Giampaolo, con l'obiettivo di convincere il tecnico a puntare su di lui.