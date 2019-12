Per risollevarsi dalla deludente prima parte di stagione (solo 21 punti nelle prime 17 giornate di Serie A), il Milan proverà a chiedere aiuto al mercato invernale. In questo momento - sottolinea La Gazzetta dello Sport - sono due le piste calde seguite dai rossoneri, cioè quelle che portano a Zlatan Ibrahimovic e a Jean-Clair Todibo.

Attesa per Ibrahimovic - In particolare, quello dello svedese è il nome che mette d'accordo tutti, allenatore, dirigenza e proprietà, ma per ora non è ancora arrivata la sua risposta alla proposta milanista. Il Milan ha però fretta e ha quindi dato una sorta di ultimatum a Ibra che dovrà prendere una decisione (positiva o negativa) entro due o tre giorni, quindi prima di Natale. Il suo eventuale arrivo porterebbe grinta, energia e risolutezza nella squadra milanista.