Milik e il riferimento alla Juventus: "Avevamo l'accordo ma i club non hanno trovato l'intesa"

vedi letture

Arkadiusz Milik ha deciso di rompere il silenzio dopo un'estate turbolenta e dopo l'esclusione dalla lista per la Serie A e per l'Europa League da parte del Napoli in seguito al suo mancato trasferimento in estate. Il giocatore, seppur non riferendosi mai direttamente alla Juventus, ha fatto intendere che tra lui e i bianconeri c'era un accordo di massima ma che è stato il club azzurro a non voler portare a termine la trattativa: "Il Napoli voleva prolungare e mi ha messo di fronte a un bivio: firmare il rinnovo o andarmene - ha dichiarato l'attaccante a Sportowefakty.pl - Ho deciso di provare qualcosa di nuovo altrove. Il mio agente stava cercando una nuova soluzione, alcune squadre si sono interessate e abbiamo parlato. La pandemia però ha complicato le cose, anche per altri calciatori oltre a me. Non voglio fare i nomi delle squadre che mi hanno cercato ma la verità è che per alcune proposte io avevo dato il via libera ma le squadre in questione non hanno trovato l'accordo con il Napoli e io sono dovuto restare".