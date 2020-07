Milik, nuovi contatti tra l'entourage e la Juventus. Ma col Napoli non c'è ancora l'accordo

La Juventus continua a essere interessata ad Arkadiusz Milik, attaccante classe '94 legato dal Napoli da un contratto in scadenza tra un anno. Il calciatore polacco è in uscita dal Napoli e il suo entourage, anche nelle ultime ore, ha portato avanti i contatti con la società campione d'Italia che, a sua volta, è alla ricerca di un nuovo numero 9 per la prossima stagione.

Non è difficile per la Juve arrivare a un accordo col giocatore in tempi rapidi: ciò che manca, ricorda 'Il Mattino', è l'accordo col Napoli, che valuta Milik 50 milioni di euro ed è disposto a inserire nella trattativa Federico Bernardeschi come unica contropartita.