Milinkovic-Savic: "Non mi sentirete mai dire che voglio lasciare la Lazio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrivano da Sport Plus, riportate da FcInterNews.it, delle nuove dichiarazioni di Milinkovic-Savic che fanno pensare a una permanenza del giocatore serbo alla Lazio. “Non mi sentirete mai dire che voglio lasciare la Lazio - dice il giocatore - Non ho mai menzionato un possibile trasferimento al Manchester United, era solo un articolo di giornale. Non mi pesa la situazione perché so che c'è tempo per un eventuale trasferimento. Se qualcosa deve accadere, accadrà, finora non c'è nulla e stiamo andando avanti. Nuovi impegni mi stanno aspettando nella Lazio”.