Miro Klose e la bugia sulla sua mancata conferma alla Lazio

Miroslav Klose questa mattina ha rilasciato una intervista alla 'Gazzetta dello Sport' nel corso della quale s'è soffermato su tanti temi. Attualmente alla guida degli Allievi del Bayern Monaco, l'ex attaccante tedesco ha dichiarato che in futuro gli piacerebbe allenare la Lazio, club nel quale ha giocato dal 2011 al 2016.

Sul suo addio, Lotito e Tare in più interviste parlarono di rinnovo di contratto rifiutato dal calciatore tedesco. Ma oggi Klose ha fatto emergere una versione diversa: “Klose - ha dichiarato Elmar Bergonzini, il giornalista che l'ha intervistato, ai microfoni di 'Radiosei' - non ha mai fatto polemica sul suo addio alla Lazio, anche se non si è lasciato benissimo con alcuni dirigenti: non ha ricevuto nessuna offerta di rinnovo. Lotito e Tare dissero il contrario, che una proposta era stata fatta e lui aveva rifiutato. Un altro anno a Roma se lo sarebbe fatto, probabilmente. Mi ha colpito un passaggio in particolare durante l'intervista, quando ha raccontato di aver declinato l'offerta del Bayern di allenare la primavera. Klose ha preferito rimanere con gli allievi, vuole proseguire il suo percorso con calma, con la sua filosofia. Ha insistito perché portassi i suoi saluti ai tifosi della Lazio", ha detto.