Moggi: "Allegri ha fatto anche troppo, se centra gli obiettivi va senza dubbio confermato"

vedi letture

Per Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, Teun Koopmeiners sarà un calciatore bianconero a partire dalla prossima estate. Moggi ne ha parlato questo pomeriggio nel corso di una intervista rilasciata a 'Radio Bianconera': "Credo che bisogna vendere, però Koopmeiners probabilmente arriverà. Lui è un lavoratore di centrocampo. che ha il piede giusto per portare il pallone e per tirare. A proposito, ha un sinistro che fa paura. Questo è un giocatore che la Juventus non ha: guardate quanti goal ha segnato il centrocampo attuale della Juventus".

Sul futuro di Massimiliano Allegri, questo il pensiero di Moggi: "Dico che Allegri ha fatto sempre bene. Poi, può piacere o non può piacere, ma quando guardo la classifica e i punti, dico che Allegri ha fatto anche troppo. Quello di cui tengo conto, però, è la valorizzazione dei giovani: la Juventus ha fatto dei giovani una squadra. Poi, se Allegri dovesse vincere la Coppa Italia e se si qualificasse in Champions League, va confermato senza dubbio. Il problema di fondo è che la Juventus deve evitare di fare quello che ha fatto in passato. Per dar retta ai tifosi, ha cambiato Allegri per prendere Sarri, portatore del bel calcio, salvo poi giocare peggio".

In basso il podcast per ascoltare il suo intervento. Moggi è anche tornato sulla polemica con Maurizio Sarri della scorsa settimana.