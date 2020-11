Moggi: "Ibra regge in piedi il Milan. Messi? I soldi del Barça dovrebbero calmarlo..."

vedi letture

Luciano Moggi a 7Gold parla di Ibrahimovic e Messi. "Ibrahimovic sta reggendo in piedi il Milan. Quando il club lo prese, c'è chi disse che giocava per se stesso. Era un commento giusto? Era anche in prima pagina. Ora invece conduce per mano i giocatori del Milan".

Su Messi. "L'agente di Griezmann ha detto la verità, litigano anche in campo. Credo che Messi parli troppo e che voglia i 'suoi' giocatori. Voleva lui Lautaro ma il Barcellona ne ha dovuto fare a meno. Però penso che i soldi che gli dà il Barça siano abbastanza per acquietare ogni sua volontà di rivalsa verso i dirigenti".