Muller può lasciare il Bayern. Inter e Milan ci pensano

Secondo quanto riportato dal Kicker Thomas Müller potrebbe lasciare il Bayern Monaco a fine stagione. L'attaccante, classe 1989, è in scadenza nel 2021 e sul giocatore c'è l'interesse dei club di Premier League, ma anche di Inter e Milan. In questa stagione per lui 41 presenze e 9 reti con i bavaresi, con cui ha giocato tutta la carriera.