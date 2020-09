Nainggolan chiede una chance: vuole convincere Conte e l'Inter. No al prestito al Cagliari

No al prestito secco al Cagliari, e allora Radja Nainggolan - scrive il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola - vuole provare a convincere l'Inter e Antonio Conte. Il centrocampista belga non ha più addosso l'etichetta 'fuori dal progetto', ma resta in uscita. No però al prestito secco, e per questo al momento la trattativa col Cagliari è in stand-by. Servono 10-15 milioni di euro per acquistato, ma il giocatore spera che questa preparazione possa far cambiare idea al club. Ed essere confermato per la stagione 2020/21.