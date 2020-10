Nainggolan via allo scadere del mercato? Marotta: "Non tratterremo chi vuole andare via"

Beppe Marotta è stato intercettato dai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro la Lazio: "In questo mercato abbiamo rafforzato il concetto della credibilità, abbiamo trascorso un anno che ha portato a questo e ci sentiamo più forti".

Cosa pensa della situazione relativa a Juventus-Napoli?

"Quella scorsa è stata una stagione anomala, ne è cominciata un'altra simile ma per motivi diversi. Non conosco le dinamiche e quindi non esprimo giudizi. Abbiamo come obiettivo prioritario garantire la salute dei nostri tesserati, poi esiste un protcocollo nel calcio, concordato e definito con il ministero della Salute, che regola lo svolgimento delle gare".

Nainggolan sarà ceduto?

"È stato un mercato di occasioni. Non bisogna mai trattenere chi esprime la volontà di andare via".

Marcos Alonso arriverà?

"Posso dire che non è in agenda, non arriverà".