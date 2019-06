© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Titoli di coda per Raul Albiol al Napoli. Secondo quanto riporta As, infatti, il difensore del Napoli avrebbe già superato le visite mediche col Villarreal e a breve firmerà col club spagnolo. Per chiudere l'affare con De Laurentiis - si legge - mancherebbero soltanto gli ultimi dettagli, ma ormai è tutto fatto e si attende soltanto l'ufficialità. Per Albiol il "Sottomarino Giallo" verserà la clausola rescissoria al Napoli di sei milioni di euro. Dopo i test medici di rito, Albiol ha visitato le strutture sportive del Villarreal, prendendo i primi contatti con l'ambiente e lo staff.