Napoli, Ancelotti dopo la sosta attende il vero Ghoulam

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Carlo Ancelotti attende la svolta dopo questa sosta per le nazionali. Non solo per alcuni giocatori rigenerati proprio dai risultati ottenuti con le proprie rappresentative, ma anche per gli infortunati quasi tutti recuperati o chi ha potuto lavorare dal punto di vista fisico a Castel Volturno. Oltre ad Allan, non convocato dalla nazionale brasiliana dopo un inizio altalenante avendo saltato totalmente la preparazione, è il caso di Faouzi Ghoulam che ha seguito una tabella personalizzata in questi giorni per provare a tornare finalmente ai suoi livelli.

"Ho tanta voglia di tornare ad essere il Ghoulam di prima - ha detto l'algerino ieri a Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club partenopeo -. Devo giocare e prendere fiducia. Non potevo trovare il mio livello da un giorno all'altro. Non giocavo perchè avevo qualche problemino, ma ora ho maggiore continuità negli allenamenti, mi sto ritrovando. Più il tempo passa, meglio è". Le parole di Ghoulam che dovrebbe giocare dal primo minuto sabato contro il Verona, in attesa del recupero totale di Mario Rui dall'infortunio, in un match che il Napoli, già attardato in classifico, non può sbagliare: "Dobbiamo vincere. Abbiamo pareggiato due partite contro Genk e Torino e il giudizio è stato un po forte nei nostri confronti, dobbiamo stare tranquilli, i tifosi ci devono credere e ci sapranno aiutare. Abbiamo capito - ha proseguito - che siamo noi contro tutti gli altri. Ci hanno criticato tantissimo. Noi facciamo il nostro percorso, più uniti che mai, tutti vogliono battere il Napoli e noi dobbiamo essere orgogliosi di rappresentare la città".